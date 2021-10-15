防煙門竟被拆走變賣 大廈變煉獄

台灣高雄鹽埕區「城中城大樓」大火，奪去四十六人性命。大樓起火後，眾多住戶慌忙逃生。有住戶一家五口住在該大樓中，其中大哥住十樓，二哥及妹妹與行動不便的父母住八樓。起火時，二哥和妹妹不在家，住十樓的大哥首先被救出，但遲遲未見父母獲救，擔心他們趕不及逃生；搜救人員上樓搜尋亦聽不到其父母呼救，只好先搶救有生還跡象的住戶。亦有大樓住戶指出，六樓至七樓的防煙門曾經遭到住戶拆走變賣，疑因此導致大火由低層一直往上燒。一名住在九樓的毛姓男子逃出大樓後向記者表示，昨晨三時許，熟睡中聽到外面有人大喊：「起火了，快跑啊！」他發現房間已有濃煙，於是趕快逃生。毛與一名鄰居乘升降機下樓，又有人從後樓梯逃生。毛憶述，當升降機在一樓打開時都是濃煙，毛見狀立即出去，從後樓梯跑落地下，再猛力踢開後門才順利逃生。他估計，由於當時火勢猛烈，同層可能還有很多人未能逃出火場。他說，在鹽埕區住了四十年，都未見過這麼嚴重的大火災。