街坊對疑犯犯案感驚訝 涉殺的哥洋漢常目露凶光

西環周二發生的士司機謀殺案，四十八歲司機遭狂魔刀割放血慘死，警方登圖緝兇！經情報分析及「天眼」協助，警員前晚抵達南丫島，逮捕疑兇蔡南生，但他不認罪，探員昨天重返疑犯寓所蒐證。有曾接觸疑犯的街坊形容他友善、對其犯案感到驚訝。據悉，三十一歲疑兇蔡南生，為中英混血兒，數年前從南非返港，與叔叔及父親同住西環第二街永豐樓一低層單位。周二凌晨四時許，有人獨自離開案發現場附近一家酒店，截乘由四十八歲姓韋司機駕駛之的士，當駛至西環東邊街近皇后大道西，有人突然取出一把菜刀施襲，司機右頸中刀，兇徒呈兇後迅即逃離。事主負傷下車，沿皇后大道西方向走，高聲呼救，但身受重傷，血流如注，不支倒地。有途人發現韋滿身鮮血，即時報警求助，但他送院後不治。被捕時沒有反抗警方展開調查，並登出疑兇圖片追緝，得悉疑兇有親戚居住南丫島，相信疑犯會投靠，故前日傍晚派大批警力抵島調查，及後接獲一名熱心女市民報案，指榕樹灣一間士多外發現疑兇行蹤。警方即調派人手，於八時許在上址將三十一歲疑兇拘捕，當時疑犯身穿紅衣，頭戴頭套，腰纏鐵鏈，前後有逾十多名警員在旁戒備，將他押走。據悉，被捕人當時沒有反抗，身上無持有武器。有探員昨午重返疑犯住所周圍調查，向附近店舖索取閉路電視片段查看，以調查疑犯的逃走路線。警方指，疑兇的犯案動機仍在調查中，初步相信疑犯獨立犯案，並不認識死者，正追查是否有同黨涉案。有消息指，蔡曾在網上揚言效法美國槍擊案，一度被控管有攻擊性武器罪，並遭還押小欖精神病中心，性格偏激。不過，有認識蔡的街坊，對他涉案感意外。有茶餐廳負責人指，蔡為常客，事發前一日曾到餐廳用餐，形容蔡為人友善且害羞，「有時我給多些東西他喝，他很開心說多謝多謝。」另外，有附近點心店負責人指疑犯愈來愈瘦，曾聽過其叔叔抱怨，指他不找工作，有病不求醫。