助緝兇醒目外籍女 料得30萬獎金

的士司機遇害，全城緝兇，靠機警市民發現，疑兇就擒。由前行政長官、全國政協副主席梁振英牽頭成立並任主席的《803基金》，懸紅三十萬元通緝殺死的士司機的兇手。梁振英昨天在社交媒體引述「醒目外籍女報警 料獲三十萬花紅」的報道，雖未有直接回應發現疑兇的外籍女能否取得三十萬花紅與否，但有網民則留言，認為該女士「應記一功」。該外籍女子在南丫島榕樹灣一間士多店外目擊一名男子在喝啤酒，由於其外貌與傳媒刊登的疑犯相似，故於前晚七時許報案。警方接報後派人於島上搜捕，成功將疑犯拘捕。警方表示，疑兇極度危險，不排除有暴力傾向，並於同日發放兇徒相片緝兇。其後，由梁振英牽頭成立的香港報料網《803基金》，即公佈懸紅三十萬元通緝在逃疑兇，呼籲市民有通緝者消息，可以聯絡《803基金》。