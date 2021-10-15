多個墳場採特別改道措施 市民徒步上山祭祖

風暴「圓規」在昨天重陽節前遠離，多個墳場昨有市民跟從傳統，帶同香燭冥鏹及鮮花登高祭祖。多個墳場外都有特別改道封路措施，市民要徒步上山。華人永遠墳場管理委員會在將軍澳華人永遠墳場，安排二十分鐘一班的電動車，接載長者、行動不便人士及孕婦等上山，惟接載人數有限，不少班次都爆滿。有市民原本憂慮天氣不佳而需要改期，但發現昨日天氣清涼，反令上山較往年輕鬆。同時，四人限聚令依然生效，有前往拜祭的市民分批同行。