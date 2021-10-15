內地前天新增一宗新冠肺炎本土個案，患者來自內蒙古二連浩特市，是一名物流園區閉環管理人員。二連浩特市昨天中午起，在全市範圍內啟動全員核酸檢測。此外，國家傳染病醫學中心主任張文宏近日表示，目前國內疫苗接種的目標定位已發生轉變，現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性降到最低的水平。中國工程院院士張伯禮亦指，內地外防輸入、內防反彈的壓力仍然很大，不能有絲毫鬆懈，特別是要強化疫苗，打過兩針已經超過半年的，再打一針加強劑，可以喚醒人體免疫力。