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日報新聞 > 港聞

美股中段升461點

2021-10-15 列印
　　美國聯儲局議息紀錄顯示「收水」時間表沒有提速，加上華爾街大行業績對辦，支持周四美股向好，三大指數均升逾百分之一。

　　杜指中段報三四八三九點，升四百六十一點；納指則報一四七七八點，升二百零七點。滙控美國預託證券價格見四十五點二七港元，升零點三二港元；騰訊則見四百八十六點四五港元，升三點二五港元。



　　紐約期金報每盎司一千七百九十七點七美元，升三美元；紐約期油則報每桶八十點八八美元，升零點四四美元。

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