「小鐵漢」可下牀走動踩單車

患先天心臟病的四歲男童Kansas，經六次心臟手術後，康復進度良好，被形容為「小鐵漢」。Kansas日前轉回普通病房及拆除面部的輔助喉管，前天可以落牀走動，又踩單車玩耍，露出燦爛笑容。Kansas媽媽形容：「最難行嘅都行過咗，以後要笑住行每一步」。「小鐵漢」媽媽在社交平台發帖，指「小鐵漢」的血氧水平達到九十以上，形容從沒見過這個「分數」，兒子正努力適應每個新的循環系統。她提到兒子因長期卧牀導致肌肉流失，物理治療師送他一部單車，鼓勵他多活動。媽媽分享愛兒在醫院走廊踩單車的相片，以及他靠自己雙腿走了一段路的影片。不少網民大讚他是「叻仔」。