  • 2021年10月15日 星期五
  • 26º
  • 83%
熱門： 的士謀殺案神舟十三號高雄大火陳同佳國殤之柱

日報新聞 > 港聞

特首廣州介紹《施政》融入國家發展

2021-10-15 列印
　　特首林鄭月娥昨日在廣州出席中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇開幕式，並與廣州市領導會面，介紹《施政報告》特別是有關融入國家發展大局的篇章。林鄭月娥在抵達廣州後，獲悉原定昨午在深圳與深圳市領導舉行的會議需取消，兩地政府會另行安排日子會面。

　　林鄭月娥與廣州市委書記張碩輔、市長溫國輝和其他市政府官員會面，表明香港會用好中央支持特區的政策，發揮獨特優勢，為經濟注入動力。她指香港的高等院校基礎科研實力雄厚，七間大學已經或正計劃進駐大灣區內地城市，包括位於廣州南沙的香港科技大學（廣州），感謝廣州市政府對項目的支持。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd