李慧琼倡加開會議處理積壓法案

現屆立法會會期至十月三十日為止，目前立法會有七條政府法案未完成審議，包括涉及劏房租務管制、電檢條例修訂、引入非本地醫生等條例草案。民建聯主席李慧琼建議，立法會主席加開會議處理，相信會期結束前可完成審議積壓的法案。李慧琼指，若下周五可以加開會議，相信經過下周三、四及五的連日會議，加上十月最後周的立法會會議，立法會可在會期結束前處理所有政府法案。身兼立法會內務委員會主席的李慧琼，本身亦在最後一次大會動議一項無法律約束力的「告別議案」，希望總結過去一年議會的經驗，協助議員及社會檢視和前瞻，但她指應先處理好政府法案，並不會堅持處理「告別議案」。