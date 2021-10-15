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深圳綜合改革試點 推動粵港澳三地合作發展

2021-10-15 列印
■國家發改委表示，未來會繼續深化粵港澳大灣區合作發展。
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　　深圳綜合改革試點方案實施一周年，國家發改委指四十項涉及營商環境及創科新體制等的首批授權事項中，二十二項已正式落地、取得實質進展，推動制度創新，有助深化粵港澳三地合作。國家發改委表示，首批四十項授權事項中，超過一半已推出，取得實質進展，包括土地管理設立使用權制度；深圳證券交易所相隔二十一年後恢復主板發行功能，形成主板及創業板的市場格局。

　　與港澳合作方面，規劃、醫療等專業人士獲准在深圳提供服務，而前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區等，都是粵港澳合作的重要平台。



　　國家發改委秘書長趙辰昕指，綜合改革試點推動更高水平深港合作，有利增強深圳在粵港澳大灣區建設中核心引擎功能、推動三地規則銜接和機制對接，例如在跨境司法協作方面，探索完善國際法律服務和協作機制。他指首批授權事項中，二十八項在前海先行先試，包括大灣區國際仲裁中心、國際人才服務工作站等，未來會繼續深化粵港澳大灣區合作發展。

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