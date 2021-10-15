啟德新急症醫院地盤沉降暫停工

啟德發展區新急症醫院工程地盤，在上周五颱風及暴雨期間，錄得沉降記錄超逾二十五毫米的預設停工指標，醫管局已即時停止相關地基工程。發展局局長黃偉綸表示，有關工程是由醫管局直接興建，他留意到局方指已經灌漿，沉降情況應已停止，目前亦已停止工程。被問及有關工程何時可以復工，黃偉綸指需要有關方面找到方法，確保未來不會繼續出現這個情況，在確保安全情況下才可復工，如需要政府部門協助，當局會提供協助。新急症醫院將成為香港最大規模的急症醫院之一，設有二千四百張病牀，三十七個手術室及一系列的臨牀服務和設施。