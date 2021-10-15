天文台預測一個低壓區會在未來一兩日，為南海中北部帶來驟雨及雷暴，一股乾燥的東北季候風會在周末抵達華南沿岸，本港周末至下星期初天氣轉涼及乾燥，氣溫逐步下降至二十度。下周一氣溫預測會逐步跌至攝氏二十度左右，大埔、上水等地區預計氣溫跌至十八度；下周中期廣東沿岸雲量增多及有驟雨。另外，本港過去一周被「雙旋」連環襲擊，不少市民批評天文台發佈不及時。天文台助理台長陳栢緯昨在電台節目表示，盼市民明白天氣有不可預測性，天文台在每次打風都會作檢討，目後會再就訊息發佈及傳遞、預測手段等作檢討。他解釋，天文台早前發佈通知時的「日出前」，是提醒市民翌日上班上學出門前，要留意最新的風暴消息。