M+博物館LED預告下月開幕

西九文化區M+博物館下月十二日開幕，昨日起進入倒數階段，博物館大樓南面幕牆的LED顯示系統，每晚將展示開幕倒數計時（見圖），其間更會顯示館藏影像及藝術品等。此外，開幕日起計十二個月內，香港居民可免費入場參觀。M+博物館表示，M+幕牆的LED顯示系統尺寸高六十五點八米、寬一百一十米，會在每晚六時至十一時啟動，展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品；而在晚上六時至七時，幕牆會展示M+標誌及品牌訊息；晚上七時至十時則會展示品牌訊息，以及M+委約法國藝術家文森．布羅凱爾創作的動畫。博物館開幕展由六個專題展覽組成，展出一千五百件M+藏品系列，包括「M+希克藏品」展覽、「香港：此地彼方」及「M+希克藏品：從大革命到全球化」等。開幕後首三個周末，現場將設有展演、講座、導賞團等。