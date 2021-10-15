﻿實名訂場炒家見招拆招﻿ ﻿籃球場癲價叫高五倍﻿

康文署上月底推出新招，收緊「康體通」自助服務站訂場方法，要求租場人士預訂時，掃描身份證正本登入系統，欲以「加辣」版實名制嚴打炒場歪風。不過炒家一於少理，藉派人到場「代簽」避過新政。《星島日報》記者發現，有炒家乘勢加價，一小時的籃球場收費直逼八百元，較原價相差逾五倍。有籃球聯賽搞手質疑，新政無阻炒場之餘反助炒家加價。記者深入不同社交媒體的運動群組發現，有不少集團式經營的炒家無視新政，其中有炒家頻密出帖文，放售多於一個現有場次，涉及多區的籃球場或排球場，另有人聲稱可替用家預訂之後球場用地，標榜「成功率極高」。記者亦見有散戶出帖放售周五晚、周末等黃金時段場次，惟大多數均不會標價，反要求買家以私訊形式查詢，記者遂佯裝買家向他們了解。炒家A向記者表示，可協助預約非即日使用的體育館設施，惟用家需在指定日子前一星期起提出預約。他指，目前可預約的場館設施包括籃球場、排球場、羽毛球場等，籃球場和排球場的收費為每小時七百九十元，羽毛球場則為每小時一百四十九元。避過「康體通」訂場須身份證正本「加辣」版實名制實施後，炒家A指，現時需要買家提供康體通的帳戶及密碼，以作預訂之用，另提供申請帳戶連結，給尚未登記人士申請。據悉，有關帳戶涉及的個人資料甚多，包括個人住址、電話等聯絡方法，目前更需要上載身份證作實。記者以私隱為由，拒絕提供個人帳戶資料。對方即稱，其康體通帳戶可協助辦理預約，並指當日會有人在場簽到。另一名炒家B則聲稱，可出售紅磡、青衣於上星期六晚已預訂的籃球場，前者兩小時收費一千二百元，可以支付寶或簽場時交易，並提供有關場次的訂場紙，更表示將會提供「包簽」服務。舉辦本地籃球聯賽已有六年經驗的M League負責人表示，他們對球場需求很大，一星期平均需要十個場次，惟目前場地供不應求，或需向炒家買場，大約每星期有三場要靠炒家供場。他指需定時安排人手通宵排隊，「即使排第一都唔等於一定有場」。康文署過去屢出辣招打擊「炒場」，如租用人連續三十天內兩次不取場，會被罰不能訂場九十天；禁止使用他人身份證文件代訂場次、實施草地足球場抽籤試驗計劃。不過炒風從未遏止，炒價更屢創新高。康文署資料顯示，籃球場及排球場於平日傍晚六時後、周末及假期等黃金時段，收費為每小時一百四十八元，其餘時段為每小時一百二十元。有用家向記者反映，一兩年前籃球場的炒價約每兩小時五六百元左右，目前則漲升至每兩小時一千三百至一千五百元不等。他直指，新政策無助解決市民預訂球場問題，反而有藉口讓炒家抬價。康體場地愈炒愈貴，有不願具名的全職羽毛球教練直言，疫情前每小時租場炒價約為一百至百多元，較原價場租貴數十元，惟數個月開始，炒價已飆升至二三百元，「每堂學費我只收五百多元，如果付炒價租場，收入僅餘百多元，基本上維持不到生計。」他知悉不少教練因而轉行。關注康體設施「炒場」問題多年的觀塘區議員顏汶羽指，新政策對「炒場」阻力不大，康體設施嚴重不足，才是導致炒場的根本原因，加上場租多年來欠調整，追不上私人場所價格，即使炒價高昂，市民仍會選擇買場。他建議，長遠而言政府需要興建更多球場，滿足市民逼切需求，短期則可參考醫療券方法，推出「康體券」，讓市民可到私人場所使用。資料顯示，現時康文署轄下共有九十個體育館及室內康樂場地可供市民預訂，另有二十六個同類場所暫停開放以作防疫用途。康文署回覆指，過去三年間收到約七百宗涉及炒場的投訴，至於被暫停預訂收費康體設施資格持續九十天的個案，今年截至上周五則錄得約三千七百宗。署方續指，過去一直密切留意轄下康樂設施的預訂及使用情況，推出多項打擊「炒場」的措施，遏制違規轉讓或炒賣場地情況。