﻿快閃式假網購專頁﻿ ﻿密密「換殼」長期掠水﻿

疫情下網購成風，有不法之徒覷準商機，開設假網購專頁渾水摸魚，以「快閃」形式撈一筆，再不斷另起爐灶。《星島日報》接觸多名苦主，發現假網購專頁的手法如出一轍，以團購優惠價作招徠，聲稱送貨可免運費，惟當苦主「落疊」付款後即被封鎖，至今已有數以千計苦主加入關注組。警方指，今年首八個月已有逾三千七百宗涉網購騙案，共損失逾五千六百八十萬元，情況值得關注。警方數據顯示，今年有逾三千宗網購騙案，換言之每日已有十多人被騙，尚未計及正醞釀的騙案。本報發現近期社交平台愈來愈多網購廣告帖文，惟有關專頁往往成立僅數天，便有數百個讚好或其他回應，有苦主已設立「假專頁關注組」，成員人數多達三千人。記者聯絡到苦主李小姐，她指數月前其家人經facebook網購專頁，支付五百元購買一支洗車水槍，惟付款後對方失蹤，自此開始留意到fb充斥此類「假專頁」，「係fb廣告介紹畀我。」據她觀察，假專頁會付款買廣告，使其帖文讓其他用戶看得見，所銷售的產品價錢特別便宜，以吸引用戶進入專頁。向fb付廣告費 接觸很多人綜合多個涉詐專頁，並向不同苦主了解發現，騙徒銷售手法及帖文內容類似，更不難發現他們使用同一組商品圖片宣傳，同時多標榜團購價、送貨可免運費等作招徠。貨品種類繁多，海鮮、家品、電器等一應俱全，一些時令產品或食品，更是騙徒吸客的「皇牌商品」。記者抽查各專頁上不同商品，價格一般以三百至五百元不等。另外，騙徒會以「刀仔鋸大樹」的方式，向fb支付少量廣告費，透過廣告推廣「皇牌商品」，以吸引更多消費者。據知，目前以四百元可將帖文推廣至三千五百名用戶。記者發現，有關專頁多以「快閃式」經營，一旦被廣泛發現涉詐，一般會保留專頁，並把其改頭換面，更換頭像及名稱等，再轉賣其他產品，趁消費者不察「換殼再騙」，因此這類專頁壽命較短。其中，於上月二十六日開設的海鮮專頁「Food TriXX」換殼前為「蠔X味」，前身專頁僅維持二十天。另外，有個別專頁因已為帖文設廣告，故會將專頁保留較長時間，藉此吸引網民留言，繼而減低消費者戒心。目前不少涉詐專頁，多以轉數快、Payme、充值電子錢包作為交易方式。記者佯裝顧客向「Food TriXX」了解交易詳情，發現其提供的轉數快戶口持有人為一名譯音陳姓人士，且與過去不少已關閉的專頁帳戶一樣。從記者觀察及苦主反映所得，目前這類專頁主要以陳姓、李姓、馬姓等人操控，暫未知他們是否屬同一團夥。記者發現，幾乎所有涉詐專頁均沒有留下任何聯絡方法，惟少數專頁會加設網站連結或實體店的地址。記者嘗試點擊網站，但網頁卻無法瀏覽。記者亦曾到訪專頁提供位於元朗的門市地址，但抵埗後發現為一間便利店。據知，過去不止一個專頁以該便利店地址，作為他們的門市地址。消費者委員會指出，今年一月至八月，共收到四千零七十四宗有關網購的投訴，其中約一千零九十一宗為延誤或沒有送貨的投訴，佔比近兩成七。警方則表示，今年首八個月，共接獲三千七百三十六宗網上購物騙案，損失金額共五千六百八十萬元。苦主組關注組自救民主黨消費者權益政策發言人袁海文指出，去年起不法之徒已利用不斷易名的方法，在社交平台推銷口罩、日本玩具等，帖文讚好數目過萬，但當消費者付款後便會失聯，建議消費者網購時，先考慮其信譽，並盡量採用信用卡付款，「如有爭議交易，信用卡公司可阻截過數，對消費者有多一點保障。」多名苦主歎申訴無門，唯有不斷在假專頁留言，或私訊聯絡其他網民提防受騙。李小姐指，日前成功阻止一名女士付款，「佢話都有三個人搵佢，叫佢唔好買。」她歎道，警方尚未行動，群友們只能各有各做，「救得一個得一個。」