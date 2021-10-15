﻿「天台校長」毋忘初心﻿ ﻿讓特殊學生愉快成長﻿

特殊學校處於弱勢，是不爭的事實。《星島日報》報道，禮賢會恩慈學校校長謝慶生卻不願低頭，力尋辦法讓學生在校過得更好，卻遭政府冷待，不禁反問自己：特殊教育由一開始已不符合成本效益，是否不應做下去？但當他目送家長拖住子女離校的背影，便提醒他從事特殊教育的初心——從來不止為教好學生，更為幫助家長及照顧者一把。新學年大部份學校只上半日課，位於鑽石山鳳德邨的禮賢會恩慈學校也不例外。「我們本身是全日制學校，疫情下才改返半日，每節課堂縮減至二十五分鐘。」謝慶生一邊帶領記者參觀一邊說，這亦是他騰出校長室，搬到天台樓梯一隅設立「校長角」的原因，「每堂時數縮短了，實際只有約十五分鐘上課，我不想初小學生走上走落，於是將桌椅、電腦搬走，把校長室改作課室。」為闢出課室搬上天台辦公「天台校長」不易做，「夏天天氣熱，可以吹風扇，以前做小販都試過日曬雨淋，這算不上甚麼。但冬天真的很難捱，有幾天只得約十度，關了天台的窗及門都無用，好凍。」他自言談不上犧牲，反倒覺得辛苦了同事們，交份文件都要跑上跑落。這種「走讀」情況，在今個學年已得以紓緩，「時間表安排到，現在我可以回校長室工作了。」主流小學教師出身的謝慶生，因任教學校被「殺校」而轉行，輾轉做過書店老闆、小販，又設計過網上課程，之後任教於前教育學院，至一○年起擔任特殊學校校長一職，照顧近百名中度智障學生。他上任不久，便需為課室不足而頭痛，「○八年轉制之前，我們小一至初中只有八班，加到約十一班時，就要將家政室等特別室轉做課室。」他不諱言欠缺校友經濟及人脈支援，尋找政府以外的資源，的確非常困難，「特殊學校不是純粹受惠者，我要強調，我們是有尊嚴地去接受，而不是要外界施捨。」直至一七年教育局來電，他才驚覺學校原來有校舍加建計劃。之後幾年，謝慶生多番與教育局代表開會，商討加建校舍方案，又按照局方說法，主動爭取附近居民支持，帶領教師們落區「拉票」，去年在第二次諮詢終獲逾七成人贊成方案，但局方竟以工程未符成本效益為由，將加建計劃「推遲」，其後更改口拒絕落實，「我諗唔明，如果政府加一點資源給特殊學校，是不符合成本效益。那麼一開始，便不應該搞特殊教育，因為特殊學童畢業後，的確難有經濟效益。」爭擴建校舍遇挫折當他目送來接子女放學的家長們，拖住智障子女離開的背影，這畫面正提醒着他，當初選擇特殊教育的初心。他憶起，一名轉校生第一天上學時，戴上拳擊頭套，因他會不受控地狂打自己，後來他與教師一起想到，讓他上課時拿着特定物件，好讓他轉移視線，成功讓他不再自殘。他深明作為照顧者，家長要面對龐大的身心壓力，「好多家長都無假放，生活上有困擾，卻不懂得表達。」故他一直希望幫他們一把。加建計劃尚未有新進展，謝慶生便從軟件入手。他說，現時正與一些創科企業合作，着手研究以手環及機械人，辨別學生的情緒及健康變化，「機械人就如伴讀者，可偵測到學生的眼神、心跳等，讓照顧者知道他不開心。」眼見身邊的教師、工友們，每天都盡心盡力照顧學生，他也不再質疑工作的意義，「我想大家都有同樣想法，這服務是甜的，我們都不是捱住過每天。智障學生的黃金時間都在校園，我只想為他們的生命添加色彩，只要他們有尊嚴地、愉快地成長，我覺得便已足夠。」