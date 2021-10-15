工聯會倡建九龍東鐵路紓交通壓力

工聯會希望政府兌現過往承諾，落實九龍東鐵路項目；建議由慈雲山連接彩雲、順利、秀茂坪、寶達到寶林，並在慈雲山加設接駁系統，連接鑽石山站，將人流分流到港鐵觀塘線，以解決東九龍交通飽和以及擠塞問題。又建議興建啟德南線，以輕軌貫穿啟德發展區，配合啟德日後發展，為啟德體育園區啟用作準備。
政府於《鐵路發展策略二○一四》曾提出興建一條行走於東九龍北部地區的新鐵路線，連接觀塘線、屯馬線鑽石山站，以及將軍澳線的寶琳站，惟技術困難已要求港鐵進一步研究。
偽冒順豐速運的詐騙釣魚短訊，遭踢爆後沉寂個多月，近日死灰復燃，「變身」以改變連結方式掩飾，不斷向市民廣發釣魚短訊。市民稍一不慎，誤以為須填上網上銀行和信用卡資料才可以收取郵件，立刻中招，遭騙徒盜用信用...
2021-10-15
中國載人航天工程空間站階段飛行任務總指揮部昨日公佈，將於本周六（十六日）零時二十三分發射神舟十三號載人飛船。這次的飛行乘組由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成，當中在○八年參與神舟七號任務的翟志剛將會擔...
2021-10-15
南韓震驚全國的「N號房」事件中，有大批受害女子遭威脅及強逼拍攝淫褻影片，二十五歲主犯趙主彬周四遭大法院（最高法院）維持二審的四十二年判決，並須佩戴電子腳鐐三十年。 趙主彬被控在二○一九年五月至去年二月...
2021-10-15
中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳海悅豪園1座高層E室，面積432方呎，採兩房間隔，望開揚景，以768萬元易手，呎價17778元。據了解，原業主於98年3月以265萬元購入，現轉手帳面獲利502萬元...
2021-10-15
美國聯儲局議息紀錄顯示「收水」時間表沒有提速，加上華爾街大行業績對辦，勞工市場數據勝預期，支持美股向好，三大指數周四早段均升逾1%。杜指早段一度大升492點高見34870點；納指亦大升218點高見14...
2021-10-15
今晚法甲主場鬥昂熱，巴黎聖日耳門有美斯和尼馬在內共六名美洲兵，因剛戰罷世界盃外圍賽缺陣，回顧該隊九月國際賽期後遇過相同情況，當時中場安達靴里拉和伊祖沙古爾化身奇兵取得士哥，領軍在聯賽奏捷。故此，他倆今仗可望重演歷史率隊取勝，為下周中歐聯壯行色，讓球主客和讓兩球「主勝」值捧。 （Now639、714台周六凌晨3:00直播） 哥斯達黎加門將基羅拿華斯、巴西中堅馬昆奴斯哥利亞、鋒將尼馬、阿根廷中場里安度柏利迪斯、迪馬利亞和射手美斯，因剛出戰世盃外而未能候命，令聖日耳門今仗只能半力出擊。不過，該隊九月遇上同一困境，仍靠安達靴里拉梅開二度和伊祖沙古爾建功，主場4:0大勝克萊蒙特。 攻...
2021-10-15
港人常見慢性頭痛元凶為緊張性頭痛，又稱「壓力性頭痛」，原因主要是精神壓力和姿勢不良。許多人每月發作一、兩次緊張性頭痛，一般持續數小時甚至數天。緊張性頭痛的典型症狀包括：頭部兩側、後尾枕、整個頭部持續性...
2021-10-13
曾有TVB地獄黑仔王之稱的張振朗(Owen)，終於脫離呢個灰爆稱號，年初更攞埋「最受歡迎電視男角色」向視帝進發，TVB男一嚟講，34歲相當後生絕對前途無限，有排玩，所以戀情要低調，寧畀你知，唔畀你見咁...
2021-10-15
西九文化區視覺藝術展館M+將在下月十二日正式開幕，其後十二個月免費讓市民入場，屆時勢必掀起視覺藝術熱潮。萬眾矚目的故宮博物館亦將於明年中落成，香港將再添重要的博物館成員，令全球藝術文化愛好者的目光聚焦於香港。相關部門要珍惜這個契機，加強宣傳香港作為世界級藝術和文化策展之都的地位，以刺激藝術文化高增值行業擴張，開創更大的產業鏈。 有市場分析公司的數據顯示，香港在全球藝術品拍賣市場份額從一九年的一成七增至去年的二成三，首次超越倫敦，僅次紐約。根據統計處數據，去年香港藝術品、收藏品及古董進出口總值高達三百三十六億元，三年間增加近一倍，反映香港在藝術文物拍賣市場大有可為。M+和故宮...
2021-10-15
颱風過後，昨日晨課全面回復正常，田泰安一早到場操過多駒甚勤力，他笑言是因周三晚夜賽取消，多了一日假期休息之餘，也須趕緊返回工作崗位為周日賽事備戰。至於今次十匹戰馬中，他認為以「翡翠綠」和「狀元及第」最...
2021-10-15