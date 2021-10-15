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工聯會倡建九龍東鐵路紓交通壓力

2021-10-15 列印
　　工聯會倡議興建九龍東鐵路，指九龍東半山地區人口密集，不少公共屋邨位處山上，交通問題嚴重，無論道路及鐵路使用率均逾百分百，勢無法負擔區內新人口及經濟發展。

　　工聯會希望政府兌現過往承諾，落實九龍東鐵路項目；建議由慈雲山連接彩雲、順利、秀茂坪、寶達到寶林，並在慈雲山加設接駁系統，連接鑽石山站，將人流分流到港鐵觀塘線，以解決東九龍交通飽和以及擠塞問題。又建議興建啟德南線，以輕軌貫穿啟德發展區，配合啟德日後發展，為啟德體育園區啟用作準備。



　　政府於《鐵路發展策略二○一四》曾提出興建一條行走於東九龍北部地區的新鐵路線，連接觀塘線、屯馬線鑽石山站，以及將軍澳線的寶琳站，惟技術困難已要求港鐵進一步研究。

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