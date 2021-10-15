「較惡」HER2型乳癌藥物有限 香港研究：新「生物導彈」增存活 有望在港使用

HER2型乳癌作為第二常見的乳癌類別，一向被視為較「惡」，早前本港參與一項國際性研究，顯示一款被稱為「生物導彈」的新一代抗體藥物複合體（ADC），結合標靶藥物「導向功能」，及化療藥物的強效，用於這類晚期患者療效出眾，患者復發時使用，無惡化存活期比率高出一倍，為晚期HER2型乳癌治療帶來明顯進步。內科腫瘤科專科醫生楊明明醫生表示，目前國際指引針對晚期HER2型乳癌建議的一、二線治療非常清晰，前者為雙標靶及化療組合治療，後者則為第一代ADC。早年，香港引入了第一代ADC，但整體無惡化存活期仍只有不足一年，加上三線或以後的治療方案由於未有有力研究數據證實療效，故一直未有一致的國際權威性指引和共識，如何有效延長晚期HER2型乳癌患者的存活期成為醫學界一直期望達到的目標。而直至近年，醫學界研發出新一代ADC，先在三線使用。楊醫生解釋，新一代ADC不僅通過標靶藥物作為「導航儀」，帶領身上強效的化療「導彈」到達帶HER2抗體的腫瘤細胞上作精準攻擊，使癌細胞死亡，更具有「旁觀者效應」，攻擊該腫瘤細胞周邊的細胞，以確保腫瘤細胞附近HER2表現低或異常的癌細胞不易逃過攻擊，情況有如一顆「生物導彈」般，「炸毀」所到之處的潛在「敵人」，從而剿滅癌細胞。上月，歐洲腫瘤學學會會議公布一項研究，其中六成來自亞洲，包括香港。研究發現，新一代ADC的12個月無惡化存活期比率較第一代高出一倍、整體存活期比率亦以新一代較優勝，高出近一成，而且在腫瘤反應率及完全緩解比率上，前者達八成，較第一代高出一倍以上；後者亦高約一倍，而絕大部份副作用均容易處理和控制。楊醫生稱，新一代ADC將很快從三線治療躍升至二線治療，以及長遠變革晚期HER2型乳癌治療，達到有效延長晚期患者的無惡化存活期及整體存活期的目標，延展患者希望。