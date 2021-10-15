展出系列珍貴圖片及運動員專屬裝備 體院夥恒地商場「體通體透」

體育學院與恒基地產旗下商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY （新都城中心2期及3期）打造「體通體透體育學院」主題活動，由現在至本月底舉行，展出一系列珍貴圖片及運動員的專屬裝備，並設有多項精英運動員的訓練器材，讓市民親身體驗，其間將會舉辦多場精英運動員分享會。大會昨日邀請「牛下女車神」李慧詩及空手道運動員李振豪出席開幕禮。李慧詩感激市民陪她一起奮鬥及成長，她指希望明年杭州亞運，可以與一眾師妹出戰團體賽，亦希望政府投放更多資源，推動體育於社區發展。李振豪亦指運動員生涯絕非一帆風順，之前確診新冠肺炎，幸得體育學院的全力支援，面對困難不應輕言放棄。兩位精英運動員與現場觀眾打成一片，更與觀眾組隊大玩平衡力遊戲。大會稍後將會邀請多位運動員出席分享會，包括香港劍擊隊成員如「大師兄」張小倫、輪椅劍擊運動員余翠怡。