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海洋光譜號 兩度延期終啟航

2021-10-15 列印
海洋光譜號 兩度延期終啟航
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　　皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」原定七月底復航，惟啟航日期兩度推遲，至昨天終於在啟德郵輪碼頭啟航，接載香港旅客展開兩至四晚的公海遊航程。

　　「海洋光譜號」最多可載客逾五千六百人，船上設有約二千間房間及大型餐飲娛樂設施，配置多項遊輪界首創的高科技娛樂設施或配套，包括健力士世界紀錄的遊輪最高觀景台「北極星」。船上亦有一千三百多名已接種疫苗的船員。皇家加勒比亦為香港公海遊「Cruisecation」設計不同的主題航程，本月推出聯乘本地藝術單位的「海上藝文遊」，和舉辦節日限定活動的「萬聖節主題航程」；十一月則有提供海上品酩之旅的「美酒佳餚節」。



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