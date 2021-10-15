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風後大埔多個屋苑 廁所水變泥黃色

2021-10-15 列印
風後大埔多個屋苑 廁所水變泥黃色
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　　連日來多名大埔居民和區議員表示，家中廁所水近日呈現泥黃色，歷時超過一星期仍未改善，涉及包括運頭塘邨、寶湖花園、大埔中心等至少十個屋苑，不少人懷疑是打風所致。

　　大埔區議員區鎮濠在社交平台表示，近日接獲大元邨和太和邨街坊反映，指廁所水出現泥黃水；另一大埔區議員，位於富亨邨的何偉霖亦接獲不少街坊反映同一問題。兩議員正向水務署等相關部門了解。不少大埔街坊在社交平台討論事件，其中有街坊猜測是因為颱風的風浪刮起海底泥沙，令海水混濁變成泥黃色，而大埔多數樓宇均用海水沖廁，因而導致廁所水混濁泥黃；亦有居住寶湖花園和頌雅苑的居民提及該區上周五曾爆水喉，恢復供水即出現廁所水渾濁，未知是否相關。



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