罕見病致心衰竭 「不要放棄我」 13歲峰峰 求心續命

峰峰在今年八月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題，但八月七日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，再到律敦治醫院急症室求診，其後一直於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。到八月下旬，峰峰的左右心室衰竭，要轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能。同時因腎功能轉差，需二十四小時接受腎臟透析治療。醫生上月初曾嘗試移除外置式右心室輔助器，惜峰峰心臟沒法正常運作。他現時長期臥牀，完全依賴儀器維生。
父母：沒想過死亡這麼近
梁爸爸指兒子一向甚少病痛，熱愛運動，是家中的「開心果」。峰峰得知病情仍樂觀面對，梁父指兒子之前經常哭，但現在很堅強，相信自己可以康復，兩夫婦更哭訴「峰峰當時跟我們說他不會放棄，亦希望我們不要放棄他」。梁媽媽歎說「沒有想過和死亡距離這麼近」，她憶述曾買玩具給兒子，惟他身體狀況太差，指「我玩不到玩具，浪費了你們的錢」，令梁太非常心痛。
兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜形容峰峰病情罕見，每十萬名兒童，僅得一人確診患有擴張性心肌病變，大部份未有特定成因；病徵不明顯，亦可因小病誘發。他指峰峰等候心臟移植時間愈長，愈易有流血、感染等併發風險，「緊急心臟移植是阿峰唯一希望」，血型B+或O+，體重五十至七十公斤者均為合適捐贈者，盼有善心人願意捐贈。
情況危急 輪候換心排首位
兒童醫院現時有三名十八歲以下兒童病人正等候換心，陳羲舜指基於峰峰病情緊急，正排在最高位置。全港由二○○九年至今共進行十一宗兒童心臟移植手術，平均輪候時間為一至兩年，但亦有病人以數年起計。
醫學會會董陳以誠向本報指為小童換心有一定難度，要在「天時地利人和」中配對到合適大細的心臟，若符合血液及體重等條件，小童或女士的心臟亦有機會適合。