罕見病致心衰竭 「不要放棄我」 13歲峰峰 求心續命

父母都希望子女健康成長，但十三歲的峰峰不幸確診罕見的擴張性心肌病，導致急性心衰竭，急需換心續命。主診醫生指峰峰現時須完全倚賴儀器維生，病情危殆，形容正與時間競賽，指緊急心臟移植是唯一希望。父母梁生梁太指「沒有想過和死亡距離這麼近」，又含淚引述兒子「我都不放棄，爸爸媽媽你們都不要放棄我」，盼有好心人讓峰峰重拾生機。本報記者峰峰在今年八月初曾因嘔吐、咳嗽等先後兩次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題，但八月七日因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，再到律敦治醫院急症室求診，其後一直於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。到八月下旬，峰峰的左右心室衰竭，要轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能。同時因腎功能轉差，需二十四小時接受腎臟透析治療。醫生上月初曾嘗試移除外置式右心室輔助器，惜峰峰心臟沒法正常運作。他現時長期臥牀，完全依賴儀器維生。父母：沒想過死亡這麼近梁爸爸指兒子一向甚少病痛，熱愛運動，是家中的「開心果」。峰峰得知病情仍樂觀面對，梁父指兒子之前經常哭，但現在很堅強，相信自己可以康復，兩夫婦更哭訴「峰峰當時跟我們說他不會放棄，亦希望我們不要放棄他」。梁媽媽歎說「沒有想過和死亡距離這麼近」，她憶述曾買玩具給兒子，惟他身體狀況太差，指「我玩不到玩具，浪費了你們的錢」，令梁太非常心痛。兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜形容峰峰病情罕見，每十萬名兒童，僅得一人確診患有擴張性心肌病變，大部份未有特定成因；病徵不明顯，亦可因小病誘發。他指峰峰等候心臟移植時間愈長，愈易有流血、感染等併發風險，「緊急心臟移植是阿峰唯一希望」，血型B+或O+，體重五十至七十公斤者均為合適捐贈者，盼有善心人願意捐贈。情況危急 輪候換心排首位兒童醫院現時有三名十八歲以下兒童病人正等候換心，陳羲舜指基於峰峰病情緊急，正排在最高位置。全港由二○○九年至今共進行十一宗兒童心臟移植手術，平均輪候時間為一至兩年，但亦有病人以數年起計。醫學會會董陳以誠向本報指為小童換心有一定難度，要在「天時地利人和」中配對到合適大細的心臟，若符合血液及體重等條件，小童或女士的心臟亦有機會適合。