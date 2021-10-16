﻿來港外傭確診率下降﻿ ﻿羅致光：考慮放寬名額﻿

抵港外傭的檢疫房間一房難求。勞工及福利局局長羅致光表示，來港外傭確診率下降，政府會適時放寬外傭檢疫名額，考慮由現時每天四十五個，增至每天六十至七十個。有中介建議，按簽證發出日期分配檢疫房間。羅致光強調「勞工處不是酒店集團」，不能一天處理數千個申請。羅致光指八月三十日至今約有一千九百名外傭來港，當中四十三人確診，確診率約為百分之二點三，較最高時的百分之八低，反映外傭確診風險正在下降，本港有條件考慮放寬每日來港外傭名額及竹篙灣檢疫設施的數目。他指，本月每天有四十五名外傭來港，理論上可容許放寬到六十至七十人來港，但早前有外傭在完成檢疫，進入社區後才確診，情況令人擔憂，政府要小心考慮情況。香港僱傭代理協會主席張結民表示，兩周開放的檢疫中心的預約系統都在數分鐘爆滿，期望政府能再增加一千個房間，指即使再開放多一千個房間，都要四至五個月，所有滯留的六千至七千人才能抵港。中介倡按簽證發出日期分房人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，現時外傭檢疫房間數目不足，中介和僱主仍然要「搶房」，感到「精神崩潰」，短期內未能疏導數千名等候來港的外傭，促請政府按簽證發出日期分配竹篙灣檢疫房間，減輕僱主的負擔。羅致光回應指，外間提議按簽證次序甚至抽籤分房，政府都有考慮，但相關流程複雜，造成的延誤可能更長，導致最後每日來港外傭將會減少，令各方怨言更多，又直言「如果聽日給八千人（外傭）入來，我可以講後日就全部來唔到，因為都熔斷咗。」他又強調，勞工處並非酒店集團，無可能一天處理幾千個申請，外傭檢疫設施預約系統，要顧及實際運作情況和所需人力。