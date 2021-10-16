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新疆增一宗無症狀感染

2021-10-16 列印
■內地至少十八個省開展接種「加強針」。資料圖片
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　　內地前天新增十宗新冠肺炎輸入個案，沒有新增本地個案，但新疆烏魯木齊經濟技術開發區報告一宗無症狀感染者。病人為一名貨場工作人員，其密切接觸者已被隔離。

　　此外，內地補打新冠疫苗「加強針」的速度加快，至少十八個省份已開展接種「加強針」，包括新疆、遼寧、河南、廣東、浙江等。在曾多次爆發本地疫情的中緬邊境城市雲南瑞麗，前天亦已全面啟動相關接種工作。當地一所醫院表示，市民對於加強針的接種表現得很積極，大家都意識到了新冠疫苗的重要性。



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