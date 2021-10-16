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未來三日料轉涼 「霜降」或最低19℃

2021-10-16 列印
　　踏入十月中旬秋意漸濃。天文台表示，一股東北季候風會在未來兩三天為華南帶來稍涼及乾燥的天氣，預測未來三日氣溫逐步下降，下周六更「跌穿」二字頭，市區最低只有十九度，而打鼓嶺更只得十七度，或成為自二○○二年以來的「最凍霜降」。

　　天文台指，受偏東氣流影響，周一大致天晴及乾燥，氣溫降至二十度；預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，氣溫顯著下降，料周三起連續五日有雨，氣溫亦逐步下降。下周六為「霜降」，天文台料氣溫更跌至介乎十九至二十四度，上水、流浮山等僅十八度，而打鼓嶺更低見十七度。資料顯示，對上一次氣溫低於二十度的「霜降」為二○○二年，當時錄得最低十九點八度。



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