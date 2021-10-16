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中年漢涉毀國旗被捕

2021-10-16 列印
中年漢涉毀國旗被捕
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　　有兩名男子於國慶日及其翌日，同行破壞黃大仙區內共二十八支國旗，事隔兩周，其中一名四旬男子落網，涉嫌「侮辱國旗」及「縱火」等罪。

　　東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德昨指，警方於本月一日的清晨接報指，黃大仙橫頭磡邨宏富樓對開，有二十支由社區團體為慶祝國慶日而豎立的國旗，被人惡意丟到地上，部份有燒毀痕跡。至翌日，同一團體掛在慈雲山毓華街行人路欄杆的十一支五星旗，亦被人割破及丟到地上。經點算後，兩案共有二十八支國旗遭到損毀。



　　警員翻查閉路電視片段及根據市民提供的資料調查後，鎖定兩名男子，昨早以涉嫌「侮辱國旗」、「縱火」及「刑事毀壞」三罪拘捕四十九歲男疑犯，被捕人報稱無業，及追緝另一名約三十歲的涉案男子。

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