公營學校新聘教師 須通過基本法測試

由下學年起，教育局會要求公營學校只可聘任已經通過《基本法》測試的新教師。教育局局長楊潤雄表示，第一步先做津貼中小學，每年涉及約一千多至二千名新聘教師，不排除下一步推展至直資學校、幼稚園教師，長遠或會納入更多教師。至於已入職教師，由於一直有培訓，暫時不用考《基本法》測試。楊潤雄表示，教師的試題會參考現有公務員《基本法》測試，現時有關測試合格率好高，也是一些選擇題。就政府將更新招聘公務員的《基本法》測試，預計明年中把《香港國安法》納入考核範圍，他指可能會跟隨做法，因為現時也是參考招聘公務員做法，長遠也想考試互通。另外，公務員事務局局長聶德權表示，政府檢視現時投考公務員《基本法》測試內容的同時，會增加《香港國安法》的測試，形容有關安排是正常不過以及順理成章。