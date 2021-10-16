海關版權及商標調查科不良營銷手法調查指揮官黃志聰表示，早前接獲五名市民舉報，指途經灣仔時被銷售人員截停，詢問可否協助蓋印，及要求事主前往附近的健身中心。他們安排事主進行身體檢查，指其身體出現各種毛病，又索取身份證號碼等個人資料，更聲稱在電子表格上簽署即可離開。受害人事後方知為合約，需即時付款，一旦拒絕便遭威嚇強迫付款，包括禁止離開，有人更揚言會上門收數，受害人無奈就範。健身中心更要求受害人除下口罩，跟着稿件拍攝影片證明自願購買相關會籍。海關昨拘捕健身中心兩名中心男董事及兩名男職員，涉嫌違反《商品說明條例》。
非常手段迫客入會 健身中心四人被捕
海關版權及商標調查科不良營銷手法調查指揮官黃志聰表示，早前接獲五名市民舉報，指途經灣仔時被銷售人員截停，詢問可否協助蓋印，及要求事主前往附近的健身中心。他們安排事主進行身體檢查，指其身體出現各種毛病，又索取身份證號碼等個人資料，更聲稱在電子表格上簽署即可離開。受害人事後方知為合約，需即時付款，一旦拒絕便遭威嚇強迫付款，包括禁止離開，有人更揚言會上門收數，受害人無奈就範。健身中心更要求受害人除下口罩，跟着稿件拍攝影片證明自願購買相關會籍。海關昨拘捕健身中心兩名中心男董事及兩名男職員，涉嫌違反《商品說明條例》。
罕見病致心衰竭 「不要放棄我」 13歲峰峰 求心續命
父母都希望子女健康成長，但十三歲的峰峰不幸確診罕見的擴張性心肌病，導致急性心衰竭，急需換心續命。主診醫生指峰峰現時須完全倚賴儀器維生，病情危殆，形容正與時間競賽，指緊急心臟移植是唯一希望。父母梁生梁太...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「城中城」住戶多人仍下落不明 醉娃疑點香燒着雜物惹禍
高雄鹽埕區城中城大樓周四大火，造成四十六人死亡、四十一人輕重傷。起火原因仍在調查中。有台媒報道，初步懷疑是一樓茶具行後的小套房最先起火。據報涉事黃姓婦人與男友吵架後喝酒並燒檀香驅蚊，但胡亂棄置香灰以點...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
全球貨品供應鏈中斷引致混亂 Ikea缺貨料持續至明年
瑞典大型傢俬集團宜家（Ikea）周四表示，該集團預期全球貨品供應鏈中斷而引致的混亂情況，會持續多最少一年。 宜家傢俬集團行政總裁布羅丹說，雖然情況已有些改善，但一些港口仍然出現阻滯，導致貨品供應繼續出...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中半山花園台佈置和諧舒適
中半山乃本港著名豪宅地段，驅車出入中環及金鐘金融核心區僅需數分車程，以下介紹位於舊山頂道花園台一個分層單位，實用面積2580方呎，四房三套間隔，廳房四正，易於放置家具，全屋佈置大方耐看，客廳外連大露台...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科網車股領漲 港股重上二萬五
颱風襲港加上重陽節假期，港股連休兩日後復市，大市昨日跟隨外圍顯著造好，重上二萬五水平，當中科網及汽車股等板塊向上。恒指最終高收368點，報25330點，為連續第三個星期錄得升幅。科指收報6318點，升...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
福仔回歸 掩護C朗
由今晚英超作客李斯特城開始，曼聯迎來十場地獄賽程，攻擊皇王C朗拿度肩負起攻城掠地的重任。這名三十六歲射手雖然過去兩輪聯賽食白果，但今仗有克服肩傷復出的翼鋒拉舒福特在旁掩護，前者場內場外跟「福」星互相輝映，有力領軍奏捷為歐聯壯行色，客勝穩開。 （Now621台今晚10:00直播） 今晚造訪狐狸後，紅魔下周三歐聯就要主場硬撼阿特蘭大，之後聯賽接連激戰五大豪門，十場魔鬼賽程持續到十一月底。該隊要捱過這一關，就要旨望身經百戰的C朗，此子今夏回歸紅魔以來，所有戰線六仗獨取五球成陣中首席射手，但對上兩輪英超面對阿士東維拉及愛華頓夥粒無收，連累球隊只得和負各一。 地獄賽程先獵狐 ...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
秋冬新袋｜Beracamy擴充版圖
若要點亮秋冬衣 造型，實用與設計兼備的手袋，正是最佳拍檔。法國手袋品牌Beracamy繼去年在尖沙嘴海港城開設亞洲首家專門店後，最近擴充版圖，同時進駐中環ifc mall（上圖）及沙田新城市廣場設店。...
2021-10-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
騙徒偽冒影視平台 譚俊彥誤覆「釣魚」短訊 破財8000蚊
譚俊彥、鄧佩儀、張頴康和朱敏瀚等，昨日齊出席合演的TVB台慶劇《換命真相》宣傳活動，譚俊彥自爆早前不慎中計，誤覆偽冒影視平台的「釣魚」短訊，損失8000元，他要急急停用涉事的信用卡！談到有傳鄧佩儀因經...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——重陽沒有登高
一星期兩次八號風球，連續刮風下雨之後，重陽節終於放晴，天色清淨，秋高氣爽。一早開始，山道上已非常熱鬧，都是上山登高的人。今年熱了這麼久，終於涼快了，且還是重陽節，迎面吹來的習習涼風便更加怡人。所以這天山上想必很熱鬧。 上午蕭太太來電話聊天，說起重陽節要吃糕，「糕」跟「高」同音，這天應份登高，登不了高就吃糕，便如過年吃年糕寓意「年年長高」一樣道理，都能湊上個好意頭。大概是這個緣故，在這一天讀王維那首《九月九日憶山東兄弟》也就令人更有感觸：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親；遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」四句詩，把人在異鄉的孤獨感表達得淋漓盡緻。每到重陽，許多人都會想起這首...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——綠化帶成珠峰錦標大熱
周六首場越播賽事，全球最高獎金的草地大賽珠穆朗瑪峰錦標，過去數周在澳洲的外圍賠率一直是上屆冠軍「川河達駒」大熱，可是由於近日雨量漸多，賽事在軟爛場地上舉行的機會大增，同場另一匹最高分馬「綠化帶」接收到的投注愈來愈多，賠率因而由四點半跌至四倍，成為今屆賽事大熱門，而且還愈買愈熱。 「綠化帶」服役以來出賽三十二次，當中二十六次被捧成大熱，可是過去兩屆牠出戰珠穆朗瑪峰錦標並非大熱，結果先後跑第四和第七。而今屆牠在賽前於二級賽不敵「愛德華多」，但當地外圍莊家發言人表示，「綠化帶」的練馬師華禮納和麥道朗都是冠軍級，加上投注人士對該駒十分熟悉，他們都知道該駒起步後例必前領，同一時間，投...
2021-10-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6