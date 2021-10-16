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非常手段迫客入會 健身中心四人被捕

2021-10-16 列印
■海關展示行動中檢獲證物。
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　　灣仔有健身中心施展軟、硬手段，先利用受害人的同情心，將其帶返中心，後以「門禁」及「除罩拍片」等手法，迫人付款入會，當中五人受害，其中有三名為學生，海關昨拘捕健身中心的四人，涉及合約金額逾十一萬元。

　　海關版權及商標調查科不良營銷手法調查指揮官黃志聰表示，早前接獲五名市民舉報，指途經灣仔時被銷售人員截停，詢問可否協助蓋印，及要求事主前往附近的健身中心。他們安排事主進行身體檢查，指其身體出現各種毛病，又索取身份證號碼等個人資料，更聲稱在電子表格上簽署即可離開。受害人事後方知為合約，需即時付款，一旦拒絕便遭威嚇強迫付款，包括禁止離開，有人更揚言會上門收數，受害人無奈就範。健身中心更要求受害人除下口罩，跟着稿件拍攝影片證明自願購買相關會籍。海關昨拘捕健身中心兩名中心男董事及兩名男職員，涉嫌違反《商品說明條例》。



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