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財會簡化撥款流程

2021-10-16 列印
　　立法會財務委員會昨通過修訂《會議程序》，由下屆立法會起，廢除議員在財委會提出臨時動議的權力、又賦權主席可就議程設審議時限、修改正副主席選舉程序，及簡化多項審議撥款的程序，修訂在二十分鐘內通過，以防「拉布」。

　　根據新修訂，財委會主席日後可決定是否討論人事編制小組及工務小組已通過的撥款項目；財委會主席日後將有權決定，議員可否提出傳召官員的議案。



  同時，經修訂的《會議程序》亦列明，除立法會主席外的其他議員，日後將不再是財委會當然成員，他們可選擇是否加入；財委會須有最少五十名委員，而人事編制小組和工務小組分別須有最少十五名委員。

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