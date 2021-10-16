根據新修訂，財委會主席日後可決定是否討論人事編制小組及工務小組已通過的撥款項目；財委會主席日後將有權決定，議員可否提出傳召官員的議案。
同時，經修訂的《會議程序》亦列明，除立法會主席外的其他議員，日後將不再是財委會當然成員，他們可選擇是否加入；財委會須有最少五十名委員，而人事編制小組和工務小組分別須有最少十五名委員。
父母都希望子女健康成長，但十三歲的峰峰不幸確診罕見的擴張性心肌病，導致急性心衰竭，急需換心續命。主診醫生指峰峰現時須完全倚賴儀器維生，病情危殆，形容正與時間競賽，指緊急心臟移植是唯一希望。父母梁生梁太...
2021-10-16
高雄鹽埕區城中城大樓周四大火，造成四十六人死亡、四十一人輕重傷。起火原因仍在調查中。有台媒報道，初步懷疑是一樓茶具行後的小套房最先起火。據報涉事黃姓婦人與男友吵架後喝酒並燒檀香驅蚊，但胡亂棄置香灰以點...
2021-10-16
瑞典大型傢俬集團宜家（Ikea）周四表示，該集團預期全球貨品供應鏈中斷而引致的混亂情況，會持續多最少一年。 宜家傢俬集團行政總裁布羅丹說，雖然情況已有些改善，但一些港口仍然出現阻滯，導致貨品供應繼續出...
2021-10-16
中半山乃本港著名豪宅地段，驅車出入中環及金鐘金融核心區僅需數分車程，以下介紹位於舊山頂道花園台一個分層單位，實用面積2580方呎，四房三套間隔，廳房四正，易於放置家具，全屋佈置大方耐看，客廳外連大露台...
2021-10-16
颱風襲港加上重陽節假期，港股連休兩日後復市，大市昨日跟隨外圍顯著造好，重上二萬五水平，當中科網及汽車股等板塊向上。恒指最終高收368點，報25330點，為連續第三個星期錄得升幅。科指收報6318點，升...
2021-10-16
由今晚英超作客李斯特城開始，曼聯迎來十場地獄賽程，攻擊皇王C朗拿度肩負起攻城掠地的重任。這名三十六歲射手雖然過去兩輪聯賽食白果，但今仗有克服肩傷復出的翼鋒拉舒福特在旁掩護，前者場內場外跟「福」星互相輝映，有力領軍奏捷為歐聯壯行色，客勝穩開。 （Now621台今晚10:00直播） 今晚造訪狐狸後，紅魔下周三歐聯就要主場硬撼阿特蘭大，之後聯賽接連激戰五大豪門，十場魔鬼賽程持續到十一月底。該隊要捱過這一關，就要旨望身經百戰的C朗，此子今夏回歸紅魔以來，所有戰線六仗獨取五球成陣中首席射手，但對上兩輪英超面對阿士東維拉及愛華頓夥粒無收，連累球隊只得和負各一。 地獄賽程先獵狐 ...
2021-10-16
若要點亮秋冬衣 造型，實用與設計兼備的手袋，正是最佳拍檔。法國手袋品牌Beracamy繼去年在尖沙嘴海港城開設亞洲首家專門店後，最近擴充版圖，同時進駐中環ifc mall（上圖）及沙田新城市廣場設店。...
2021-10-13
譚俊彥、鄧佩儀、張頴康和朱敏瀚等，昨日齊出席合演的TVB台慶劇《換命真相》宣傳活動，譚俊彥自爆早前不慎中計，誤覆偽冒影視平台的「釣魚」短訊，損失8000元，他要急急停用涉事的信用卡！談到有傳鄧佩儀因經...
2021-10-16
一星期兩次八號風球，連續刮風下雨之後，重陽節終於放晴，天色清淨，秋高氣爽。一早開始，山道上已非常熱鬧，都是上山登高的人。今年熱了這麼久，終於涼快了，且還是重陽節，迎面吹來的習習涼風便更加怡人。所以這天山上想必很熱鬧。 上午蕭太太來電話聊天，說起重陽節要吃糕，「糕」跟「高」同音，這天應份登高，登不了高就吃糕，便如過年吃年糕寓意「年年長高」一樣道理，都能湊上個好意頭。大概是這個緣故，在這一天讀王維那首《九月九日憶山東兄弟》也就令人更有感觸：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親；遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」四句詩，把人在異鄉的孤獨感表達得淋漓盡緻。每到重陽，許多人都會想起這首...
2021-10-16
周六首場越播賽事，全球最高獎金的草地大賽珠穆朗瑪峰錦標，過去數周在澳洲的外圍賠率一直是上屆冠軍「川河達駒」大熱，可是由於近日雨量漸多，賽事在軟爛場地上舉行的機會大增，同場另一匹最高分馬「綠化帶」接收到的投注愈來愈多，賠率因而由四點半跌至四倍，成為今屆賽事大熱門，而且還愈買愈熱。 「綠化帶」服役以來出賽三十二次，當中二十六次被捧成大熱，可是過去兩屆牠出戰珠穆朗瑪峰錦標並非大熱，結果先後跑第四和第七。而今屆牠在賽前於二級賽不敵「愛德華多」，但當地外圍莊家發言人表示，「綠化帶」的練馬師華禮納和麥道朗都是冠軍級，加上投注人士對該駒十分熟悉，他們都知道該駒起步後例必前領，同一時間，投...
2021-10-16