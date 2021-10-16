倫敦全新地標住宅項目Lampton Parkside 於倫敦Hounslow區優化重建提供絕佳投資良機

西倫敦的Hounslow區目前正在經歷重大的優化重建計劃，位於優化區中心的全新住宅項目Lampton Parkside於10月正式公開推售，相信定必為投資者帶來無限投資良機。 Lampton Parkside是由屢獲殊榮的發展商 Hill 打造的一個重大住宅項目，將為該區興建 780 間高質量全新住宅，俯瞰Lampton Park 40 英畝的綠化空間。盡顯西倫敦時尚生活的Lampton Parkside，毗鄰佔地 40 英畝的Lampton Park公園及美麗郊野綠化空間，交通亦十分方便，倫敦西端瞬間可達。Lampton Parkside 由著名獲獎建築師 Allies & Morrison 設計，是Lampton Road第二階段發展計劃之一。而整個Hounslow重建計劃亦由全新碳平衡設計的市政中心及160 間affordable homes的建成而展開， 計劃預計將於 2029 年完工。Hill集團銷售及市場總監 Rebecca Littler 表示：「Hounslow 具備所有成為西倫敦最新熱捧之地的條件，而Hill 亦很高興能夠在這區提供高質素的住宅，推動Hounslow的發展潛能。Lampton Parkside不論在建築設計、位處Lampton Park旁的絕佳地段，以及卓越交通網絡等賣點上，都絕對吸引一眾有住屋需要的人士。Hill 亦對 Lampton Parkside 的質量作出長期承諾及保證，深信我們的建築質量、細節注重度，以及可持續發展承諾等均能為大家帶來高度滿意的家。」Lampton Parkside地段十分優越，距離 Hounslow Central London 地鐵站僅 4 分鐘步程，僅 30 分鐘可前往世界著名的文化景點騎士橋(Knightsbridge)。乘地鐵前往希斯路機場只需3站之距離，自駕車可經附近A4公路，連接到 M4 及 M25公路前往各地。項目附近是風景秀麗的西倫敦Kew及Chiswick，提供河畔步行徑及咖啡文化休閒設施。Hounslow中心區及High Street近在咫尺，提供一系列全新優化重建後的優質餐廳、酒吧及商店等，滿足生活所需。於項目僅2.2英里內共有9間被OFSTED評為Outstanding學校，顧及小朋友升學需要。GSK、JCDecaux等國際企業進駐區內，專才租客群不絕。據世邦魏理仕報告分析顯示，項目平均呎價約£619，比其他優化區新樓處於低位#，預計未來5年區內樓價及租金回報升幅，分別為22%及16%#。Lampton Parkside圍繞著園藝公共庭院花園而設計，住客由項目可俯瞰整個公園壯觀美景。項目提供1房、2房、3房住宅單位、複式，以及3房洋房，配備極盡優質的室內裝潢，包括全套組合式廚房及優質配置浴室。園藝平台庭院位於停車場之上，停車場內設有電動汽車充電位及單車存放區。 每戶家庭均設有露台或平台等私人戶外空間，住戶更可享私人禮賓服務。世邦魏理仕住宅物業銷售部副董事Will Castle道：「優化重建計劃會帶動整個地區的樓價升幅，因此位於Hounslow重建區的Lampton Parkside為買家提供一個絕佳的投資機會。項目地理位置優越，鄰近不同交通樞紐，包括英國最大和最繁忙機場--希斯路機場，還有很短的地鐵車程便能前往倫敦市中心。每個單位均有私人戶外空間，我們更額外提供廣闊的公共戶外空間，而項目的住客設施更是現時買家優先考慮的因素。我們相信本地及海外投資者都會對此十分感興趣。」Lampton Parkside將於2021年10月16-17日 (星期六及日)，上午11時至下午7時，假座香港銅鑼灣告士打道310號 柏寧酒店26樓CANVAS 1舉行展銷會，歡迎與銷售代理世邦魏理仕(CBRE) +852 2820 6553/ ipm.hongkong@cbre.com.hk聯絡及預約參觀。項目名稱： 西倫敦Lampton Parkside地址： Lampton Road, Hounslow, TW3住宅數目： 780個單位間隔： 1房、2房、3房住宅單位、複式，以及3房洋房發展商： Hill香港展銷日期：2021年10月16-17日 (星期六及日)香港展銷時間：上午11時至下午7時香港展銷地點：香港銅鑼灣告士打道310號 柏寧酒店26樓CANVAS 1代理行及電話：世邦魏理仕有限公司* +852 2820 6553 / ipm.hongkong@cbre.com.hk購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。*本公司之營業員純粹就香港以外地方的物業進行地產代理工作，除非另有訂明，營業員並無處理位於香港任何物業的牌照。售價為付印日資料。所有交通時間為大約時間，僅供參考。# 資料來源﹕CBRE’s annual Borough by Borough report 及 www.kfh.co.uk/west-london/ealing/sold-data。相片及電腦模擬圖片僅供參考及視乎情況有可能更改。