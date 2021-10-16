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上月逾9800人訪港 按年增8.2%

2021-10-16 列印
　　旅遊發展局公佈，上月初步有九千八百七十九名旅客訪港，較去年同期上升百分之八點二，每日平均約有三百二十九人次訪港。受疫情及環球旅遊限制影響，今年一月至九月訪港旅客人數累計約六萬三千人次，整體按年下跌百分之九十八點二。

　　旅發局表示，正積極籌備未來數月重新開展多項大型盛事活動及宣傳推廣工作，當中包括「香港美酒佳餚巡禮」、「香港除夕倒數」，以及將再度登場的「賞你遊」活動，冀持續推動本地正面氣氛，刺激經濟，支持旅遊、餐飲及零售業界，維持香港在內地及國際的曝光。



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