﻿超級殯葬城出閘脫腳﻿ ﻿火葬設施勢不敷應用﻿

集殯儀館、火葬場及骨灰龕場於一身的沙嶺「超級殯葬城」，在建制派反對聲下，特首林鄭月娥早前宣佈縮減規模，僅興建骨灰龕場。消息令殯儀業界詫異，直言隨着人口老化，火葬場不足情況水深火熱。《星島日報》翻查政府最新人口推算，二○三○年預計有近六萬人死亡，數字在二○四○年進一步增至逾七萬五千人，現時每年近五萬三千節的火化時段將不敷應用。位處邊境禁區，與深圳羅湖僅數百米之遙的沙嶺，港府原計劃在此興建二十萬骨灰龕位，備有十個火化爐、可提供約一萬七千八百節火化時段的火葬場，以及設有三十個禮堂的殯儀館。惟今年初，建制派批評「超級殯葬城」規劃失誤，不符合大灣區發展。特首在今年初曾稱「叫停項目影響很大」，無意改變計劃，最終在本月初改口，只保留二十萬骨灰龕位，並表示殯儀館已毋須興建，火葬場則可通過科技或其他方法解決需求。和合石加建兩火化爐 難應付需求然而，多名殯儀業界均指出，本港人口持續老化，難以理解如何不加建火葬場之下，應付未來龐大需求。翻查政府就殯葬城項目的工程簡介，文件指出目前本港共有三十二個火化爐，每年可提供近五萬三千節火化時段，惟文件估計，未來二十年每年平均死亡人數將增至六萬人，火化宗數約五萬七千宗，加上現有火化爐須定時進行重置工程，預計在二○二三年至二○二六年、二○三三年至二○三八年間，會出現火化時段不足情況。以上數據屬早期的估算，若根據統計處去年出版的《香港人口推算2020—2069》為基準，火葬設施在未來二十年的不足情況更為嚴重。忠誠殯儀負責人陳先生表示，官方文件雖指每年有近五萬三千節火化時段，即平均每日有約一百四十五個時段提供，惟數據只是現有系統的最高運作量，基於不同的運作原因，目前本港平均每日實際可提供的時段不足一百三十個。他相信，日後遺體火化的等候時間，將會比目前約一至兩個星期更長。殯儀業商會永遠會長吳耀棠知悉，和合石火葬場正加建兩個新火化爐，預計在二○二三年投入服務，但增加規模比沙嶺原定十個火化爐少，難以應付未來需求。對於政府收回在沙嶺興建火葬場及殯儀館的決定，民建聯立法會議員陳克勤表示歡迎，惟對保留興建靈灰安置所感失望。陳克勤認為，以目前可見的殯葬規劃來看，可滿足骨灰龕位的短期需求。他舉例指，現存屯門曾嘴靈灰安置所可供逾二十萬龕位，以年均約五萬人離世計算，該靈灰安置所可應付四至五年的需求，屆時大嶼山小蠔灣骨灰安置所料可建成，並可提供超過三萬龕位，滿足未來需要。食衞局局長陳肇始早前亦公開承認，本港火葬設施不足，正積極檢視在其他地方興建火葬場，或增加現有設施的處理量。陳克勤則提出不興建沙嶺超級殯葬城的替代方案，包括擴建現有和合石的殯葬設施，以及改變粉嶺第四十八區何家園村一帶，原本用作公屋規劃用途的土地，興建高樓式龕場取代目前沙嶺擬建的龕場。