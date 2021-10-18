青少年犯聚 違例室內吸煙 水煙私竇 工廈遍地開花

吸水煙成為年輕人潮流玩意，不少人拿着大水煙吸食，自命有型有款，加上可以添加不同香料，吸引部份女士追捧。然而，受反吸煙條例規管，水煙必須在戶外場所吸食，地舖難找空曠地方，不少水煙店就租用工廠大廈，以私竇形式經營，逃避當局執法。本報記者直擊觀塘工廈內一間「水煙私竇」，面積五百呎，聚集近三十名「煙民」，場內煙霧瀰漫，涉違法在室內吸煙，在疫情之下亦違反限聚令。年輕人潮興吸水煙，不少大學生也愛上這玩意。水煙迷阿文接受本報訪問時指出，年輕人覺得去傳統酒吧很老土，「後生仔講求品味，而吸水煙是表達自我的生活態度，去水煙竇被視為時尚消遣。」觀塘工廈最少有30間水煙與香煙一樣，同受《吸煙（公眾衞生）條例》監管，不可以在公眾場所室內吸食。不少水煙私竇為逃避法例，轉到工廈經營。阿文說，水煙私竇跟便利店差不多，每區工廈都有，其中觀塘最集中，以他經常光顧的經驗，保守估計區內工廈最少有三十間，「觀塘交通方便，玩夜了也輕鬆坐車回家。」他指，這些水煙私竇只接待熟客，即使在社交平台開設專頁，也不公開，只供會員交流。水份無法過濾有害物質上周五，記者跟隨阿文去觀塘巧明街一間工廈內的水煙私竇，面積約五百多呎，裝潢帶日本風，分隔成三間煙房，近三十名客人坐在榻榻米上，「這行競爭大，所以要搞些噱頭招客。」每間房都爆滿，客人一邊聊天一邊猛吸水煙，煙霧瀰漫。水煙壺外型恍如家居用的大水壺，駁上一條長長吸管，吸管盡頭裝上濾咀。由於是多人共同使用一個水煙壺，到自己吸時換上私家濾嘴。不過，有人貪方便，照用他人的濾咀，恐出現病毒交叉感染。收費方面，每一壺水煙索價約一百八十至二百元，實際收費視乎口味。阿文解釋，水煙有多種口味，男客人多數喜歡雲尼拿和朱古力味，女客較則喜歡士多啤梨或奇異果等水果味道。阿文說，以四個人計，一壺水煙大約可吸食一小時，「通常大家一起來，貪高興，會點數壺水煙，試不同口味。加上其他酒水小食收費，埋單隨時過千元。經營者明知室內開煙竇犯法，但咁好賺，暗中照開。」有律師警告，光顧水煙私竇的客人，涉同時觸犯禁煙條例和限聚令，呼籲市民切勿以身試法。醫學研究亦發現，水煙壺內的水，並不能過濾或減低煙草有害物質，所以吸食水煙仍會吸入焦油和尼古丁，有損健康。然而，不少年輕人誤解，以為水可以過濾煙草中的有害物質。