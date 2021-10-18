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網紅胡亂品評 推銷水煙害人

2021-10-18 列印
■有人在IG開設帳戶，介絡各區水煙吧。
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　　女士掀起吸水煙熱潮，與有女煙民在社交平台胡亂推波助瀾有關。有女網民化身專家，到不同水煙吧消遣，之後製作品評報告，供愛好者參考。這些女KOL，多數以四方面評分，包括水煙私竇的環境氣氛、水煙味道、水煙持久度和煙量濃度，歸納出一個整體評分。

　　另外，有人會寫長文講述自己在該水煙吧的感受，並上載自己吸食水煙的照片，務求吸引網民瀏覽。由於多了這批女網紅，以華麗照片包裝吸水煙玩意，令愈來愈多少女誤以為吸食水煙有型有款，於是一窩蜂去試。不過，水煙始終屬香煙，吸食有害健康。

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