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六數碼電視台12月起轉新頻率

2021-10-18 列印
■本港六個數碼電視台將由十二月一日零時起轉用新發射頻率廣播。
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　　本港六個數碼電視台將由十二月一日零時起轉用新發射頻率廣播。政府指，只有八成使用公共天線系統的多層大廈住戶已經完成調整，未改裝的大廈，住戶或未能收看電視。通訊辦呼籲業主及物業管理者，立即安排承辦商調整系統，否則住戶可能無法繼續收看。涉及的數碼電視台包括翡翠台81、ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台的發射頻率維持不變。



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