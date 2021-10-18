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港新增三宗輸入個案

2021-10-18 列印
　　本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，分別來自菲律賓及吉爾吉斯坦，均帶有L452R變種病毒。

　　來自菲律賓的兩名男病人，同樣於上周三抵港，之後分別入住赤鱲角富豪機場酒店及西營盤華美達海景酒店，在檢疫期間檢測確診。兩人六月及七月先後在當地接種兩劑科興疫苗。



　　另一宗個案涉及一名十七歲女子，由吉爾吉斯坦抵港，在機場的檢測結果呈陽性，她未有接種新冠疫苗。

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