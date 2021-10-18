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爆紅韓式炸雞店「Red Chicken」 進駐Ocean PopWalk海天晉滙

2021-10-18 列印
爆紅韓式炸雞店「Red Chicken」 進駐Ocean PopWalk海天晉滙
爆紅韓式炸雞店「Red Chicken」 進駐Ocean PopWalk海天晉滙
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將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙全新開幕，商場坐擁蔚藍海景，吸引14間食店陸續強勢進駐。「Red Chicken」提供近10款即叫即炸潮食炸雞口味，包括：「韓式香脆炸雞」、「半半炸雞」和「秘製蜂蜜檸檬醬汁炸雞」，另設部隊鍋和「芝士泡菜煎餅」等傳統菜式，韓國暖男店主來港多年，與兄、姊和外甥一家合力主理食店，把韓國家族經營的傳統風味帶到香港。餐廳更設露台雅座，讓人迎著海風邊吃邊暢飲，歡樂時光12nn-6pm單點全單7折。

半半炸雞



A款 韓式香脆炸雞 + 甜辣醬炸雞

B款 韓式香脆炸雞 + 秘製蒜香蜜糖醬汁炸雞

C款 甜辣醬炸雞 + 秘製蒜香蜜糖醬汁炸雞

　　一次過試兩款口味，最啱愛多元化的吃貨，炸漿厚薄適中，熱辣香脆，大大件夠抵食。鎮店推介「韓式香脆炸雞」以多款香料醃製；甜辣醬惹味香濃，辣度適中啱港人口味；蒜香蜜糖醬汁夠香口，令人一試難忘。

雪花印第安洋葱粉炸雞

灑滿雪一般的洋葱粉，提升食味，令人食慾大增。

地址：Ocean PopWalk 海天晉滙106號店
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