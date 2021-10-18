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澳門展開重點區域強檢

2021-10-18 列印
　　澳門連續八天沒有新增新冠肺炎確診個案。當地就本月四日當地出現的疫情，昨天展開重點區域核酸檢測計劃，以排除可能潛伏於社區的感染者。計劃涉及約五萬人。於上月二十六日至本月四日居於重點區域、以及曾乘坐指定巴士路線的乘客，需於昨天內接受一次檢測，而計劃對象亦包括曾於重點區域長時間工作或活動的人士。若相關人士未按時檢測，其健康碼將於二十四小時後轉為黃碼，直至完成檢測為止。

　　當局日前表示，澳門特區政府持續與內地部門就通關事宜作出溝通，倘若澳門十四日內沒有新增個案，相信通關措施將會水到渠成。



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