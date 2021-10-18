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元朗村屋塌牆 砸傷路過九旬婦

2021-10-18 列印
　　元朗發生塌牆傷人意外。廈村新圍士宏書室旁邊的村屋牆壁突然倒塌，石塊壓中九旬婆婆腿部，婆婆大聲呼叫，有人聞聲趕至，協助報案求助，消防接報到場進行救援。

　　昨晚近八時許，一名逾九十歲的婆婆行經元朗廈村新圍士宏書室附近時，旁邊村屋的一幅牆身突然倒塌，婆婆未及走避，腳部慘被壓中。婆婆痛極呼救。其他村民聞聲趕至，並攙扶事主，隨即協助報案求助。



　　據了解，書室附近地面遺下大量磚頭等物料。消防到場將事主救出，並由救護車將受傷婆婆送院治療，事件起因仍在調查，當中不排除建築物日久失修所致。

　　據悉，士宏書室建於一九一○年代，初時主要為廈村新圍鄧氏旁支鄧釣月的子弟提供卜卜齋教學。

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