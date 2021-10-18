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北部都會區原居民 盼「換地」原址生活

2021-10-18 列印
■民建聯劉國勳（中）建議將「丁屋」改造成「丁廈」。
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　　《施政報告》提出「北部都會區」大計。民建聯立法會議員劉國勳預料，將涉及很多收地程序，希望政府靈活處理，參考內地改造舊城區的方式，將「丁屋」改造成「丁廈」，讓原居民受惠於區內發展。

　　政府的發展策略報告書提到，北部都會區的「羅湖/文錦渡綜合發展樞紐」範圍，會由羅湖南站東延至老鼠嶺一帶發展成綜合商住區，其中老鼠嶺一帶可提供約9500至11000個住宅單位。老鼠嶺附近的鳳凰湖村、村長易渭東表示，現時仍有部份村民務農，已習慣當地環境和生態，日後要發展當區，希望政府以「換地」形式，讓村民繼續在原址生活。易渭東希望，政府規劃時能與村民溝通，如果真的要他們搬去另一地方，預料村民的反應一定會大、會不開心。



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