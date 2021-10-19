消委會測試結果 60款餅乾樣本 全含致癌物

餅乾方便就手，充飢話咁易，是不少OL、學生的零食首選，但食得太多，隨時賠上健康。消委會檢驗市面六十款餅乾，結果嚇人，全部樣本驗出在加工過程中產生的基因致癌物，當中逾七成半（四十六款）同時驗出三種，長期每日攝入過量或損害腎功能，甚至影響男性生殖系統或致癌；另八成半樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物，多吃無益。今次檢驗的六十款餅乾樣本，涵蓋克力加餅、夾心餅、威化餅、手指餅、梳打餅、消化餅等。結果全部樣本均含至少一種基因致癌物，如「環氧丙醇」（glycidol）或「丙烯酰胺」（acrylamide），當中逾七成半同時驗出「環氧丙醇」、「氯丙二醇」（3-MCPD）及「丙烯酰胺」。動物實驗顯示，「環氧丙醇」會抑制生育力及有腎毒性，是基因致癌物。測試發現五十四款樣本檢出「環氧丙醇」，檢出量最高的「福尚之品」芝士味蘇打餅乾，超出德國每公斤不可含超過三千九百微克的標準上限。長期過量攝取損腎功能長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，以及影響男性生殖系統。測試發現五十六款樣本檢出3-MCPD，介乎每公斤十五微克至二千微克。歐洲食物安全局建議，一名六十公斤成年人，每日攝取量不應多於一百二十微克，以這次含量最高的「Essential Waitrose & Partners」夾心餅為例，若進食八塊就超標；至於一名五歲男孩，體重十九點五公斤，每日食三塊便超標。六十款餅乾樣本中，「福尚之品」芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）含「環氧丙醇」最高，每公斤含三千九百微克。而「丙烯酰胺」含量最高樣本為「無印良品」紅豆夾心餅，每公斤含有六百二十微克。籲勿以餅乾作正餐測試亦發現，三十三款樣本屬「高脂」，當中總脂肪含量最高為「福尚之品」芝士味蘇打餅乾（無蔗糖），每一百克含四十一點三克脂肪。二十七款屬「高糖」，糖含量最高的樣本為「旺旺」白配朱古力捲香草味，每一百克含四十二克。十三款屬「高鈉」，鈉含量最高的樣本為「Arnott's」Country Cheese Cracker，每一百克含一千○九十毫克鈉。消委會敦促各生產商改良製作配方，減少食品中的污染物、脂肪、糖及鈉含量，又建議市民不宜吃餅乾當正餐。