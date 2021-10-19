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林鄭禮賓府跌倒 手肘骨折留院

2021-10-19 列印
■林鄭昨天出席祝賀殘奧代表團活動，並向運動員頒表揚狀。
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　　行政長官林鄭月娥昨晚在禮賓府跌倒，自行前往醫院，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折。按醫生建議，林鄭月娥將留院觀察，並暫時休假，期間由政務司司長李家超署理行政長官職務。原定今日舉行的行政會議將休會，會議前的會見傳媒環節亦會取消。

昨出席四場活動



　　剛完成任內最後一份《施政報告》的林鄭月娥，近日經常出席不同活動，她昨日行程緊湊，共出席四場活動，分別於上午出席東京2020殘疾人奧運會中國香港代表團返港歡迎儀式並致詞；然後出席2021粵港澳大灣區高峰論壇並發言；其後出席政府在馬鞍山體育館舉行歡迎儀式，祝賀東京2020殘疾人奧運會（殘奧會）中國香港代表團載譽歸來，林鄭親自主持儀式，並頒發表揚狀予運動員。最後一場活動，則是出席深水埗地區康健中心開幕典禮並致辭。
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