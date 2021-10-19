秋季是掉髮的季節。其一是天氣乾燥讓毛髮變脆，容易乾枯折斷。其二是氣溫降低後，頭髮生長速度變慢，毛囊也進入休止期，極易掉落也是一個問題。另有一說是，氣溫讓頭皮血管收縮，頭髮營養供應減少就掉髮。總之，秋季來臨，應該多一點關心給自己的頭髮。有幾個知識可以幫助到頭髮的保養。一是補充營養，多吃一些含維生素、鋅等礦物質和蛋白質豐富的食物。二是保持心情愉快平和，遇到精神壓抑要懂得排解，壓抑會導致脫髮。三是需要有充足的睡眠，睡眠能讓身體各個器官得到休息，供血通暢，包括頭部的毛髮血管。四是少折騰頭髮，染燙髮盡可能用優良的材料。洗髮的水溫要低，接近攝氏四十度的比較好。NEW NORDIC生髮片是送水輝許家傑喜愛的產品。他說：「我信北歐品質」，生髮片是性價比很高，一天只需要一粒的頭髮保健品。每粒單獨包裝，很衛生也方便服用，一天中任何時間服用都可以。這一粒生髮片內富含頭髮生長需要的營養，基於草本研究的配方讓生髮功效確實可信。法國巴黎做的志願者實驗顯示：服用兩個月後，掉髮減少，頭髮變得更漂亮。生髮片在萬寧、屈臣氏和NEW NORDIC官網都能買到。生產的工廠是具有GMP認證，這和生產藥物一樣的衛生標準。安神助眠片也是秋季非常值得嘗試的產品，用草本配方來平緩神經系統的緊張，讓睡眠質量變好，深層睡眠延長。這兩款產品都可以官網購買，網購可送貨上門，可全港免運費。現在購買可以享受到兩盒八八折的優惠。需要了解更多產品信息，可以掃QR或登陸www.newnordic.hk歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注我們的Facebook和IG，隨時來聯繫！