  • 2021年10月19日 星期二
  • 28º
  • 67%
熱門： 渣打馬拉松鮑威爾陳同佳消委會跨境理財通

日報新聞 > 港聞

譚耀宗：港版「健康碼」加追蹤功能是重點

2021-10-19 列印
　　全國人大常委譚耀宗日前接獲國家防疫部門通知，不批准他出席稍後在北京舉行的人大常委會會議。譚耀宗表示，港版健康碼加設追蹤功能是重點，加上「行程卡」系統，才能令內地放心與香港免檢疫通關。

　　譚耀宗稱，今次不獲批准出席人大常委會會議，令他覺得內地處理疫情非常緊張，亦引起外界關注本港與內地商討如何能夠免隔離通關。他說，港版健康碼加設追蹤功能是重點，內地最緊張是一旦出現確診個案，要如何找到確診者的身邊接觸者，故需要知道確診者的行蹤，內地除了有健康碼，亦有「行程卡」。



　　全國人大代表田北辰估計，中央今次拒絕譚耀宗赴京的決定屬於表態，認為香港方面「講極都唔聽」，包括本港出現有輸入確診個案、檢疫酒店會出現走漏個案，及有獲豁免檢疫的領事館人員確診等，認為本港可考慮縮窄獲豁免檢疫人士的名單。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd