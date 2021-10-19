  • 2021年10月19日 星期二
  • 28º
  • 67%
熱門： 渣打馬拉松鮑威爾陳同佳消委會跨境理財通

日報新聞 > 港聞

增五宗輸入個案 均已打針仍染變種病毒

2021-10-19 列印
　　本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，均帶有變異病毒株。至於初步確診少於五宗。

　　五宗輸入個案，年齡介乎二十九至五十九歲，分別由英國經芬蘭、菲律賓、卡塔爾及尼日利亞抵港，其中四人抵港時在機場的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間確診。五人都曾接種新冠疫苗。



　　卡塔爾航空公司兩航班QR818，分別於本月十三日和十六日由卡塔爾多哈飛抵香港，各有兩名乘客抵港檢測後確診，衞生署遂引例，禁止卡塔爾航空營運的客機由即日起至本月三十日期間從多哈著陸香港。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd