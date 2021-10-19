增五宗輸入個案 均已打針仍染變種病毒

五宗輸入個案，年齡介乎二十九至五十九歲，分別由英國經芬蘭、菲律賓、卡塔爾及尼日利亞抵港，其中四人抵港時在機場的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間確診。五人都曾接種新冠疫苗。
卡塔爾航空公司兩航班QR818，分別於本月十三日和十六日由卡塔爾多哈飛抵香港，各有兩名乘客抵港檢測後確診，衞生署遂引例，禁止卡塔爾航空營運的客機由即日起至本月三十日期間從多哈著陸香港。
餅乾方便就手，充飢話咁易，是不少OL、學生的零食首選，但食得太多，隨時賠上健康。消委會檢驗市面六十款餅乾，結果嚇人，全部樣本驗出在加工過程中產生的基因致癌物，當中逾七成半（四十六款）同時驗出三種，長期...
2021-10-19
中國與俄羅斯昨日結束一連四日的海上聯合軍演。中方軍事專家認為，這次軍演體現兩國高度戰略互信。日前中俄軍演期間，美軍驅逐艦「查菲號」曾在彼得大帝灣游弋，遭俄方驅離。另美、加軍艦上周四、五通過台灣海峽，中...
2021-10-19
美國首位非裔國務卿鮑威爾（Colin Powell）死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）併發症，終年八十四歲。他的家人在facebook上發文公佈他的死訊，並形容「我們失去了一位了不起且充滿愛心的...
2021-10-19
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接。中原分區營業經理鍾宏遠表示，屯門卓爾居6座低層F室，面積706方呎，三房連套房間隔，原先叫價1000萬元，議價後以970萬元成交，呎價13739元。據悉，買家為換樓客，原業主於07年3月以239萬元購入，帳面獲利731萬元，升值3.1倍。 城市花園兩房1460萬易手 世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園10座高層F室，面積626方呎，兩房間隔，擁海景，獲區外換樓客以1460萬元承接，呎價23323元，屬市價水平。據了解，原業主於06年9月以463萬元購入，帳面獲利997萬元，升值近2.2倍。 美聯高級營業經理李天...
2021-10-19
美國股市周一早段好淡因素互見，上市公司季績及經濟數據理想，足以抵銷市場對全球能源供應短缺的憂慮。杜指早段曾跌258點，至35035點，其後幾近收復失地。標普指數曾升11點，至4483點。至於納斯達克指...
2021-10-19
上周六英超，貝拿度施華攻入一球助曼城贈般尼兩蛋，賽後獲領隊哥迪奧拿大讚狀態重回巔峰。今晚歐聯A組曼城作客弱旅布魯日，矢言要以表現力爭上陣機會的貝拿度施華，繼續於中場指揮大局，助藍月搶上小組第二之位，讓球主客和讓兩球照捧曼城「客勝」。（Now643台周三凌晨0:45直播） 自今夏基亞利殊加盟曼城後，貝拿度施華有意離隊的傳言四起，不過後者終在上月中表態絕無離心：「我愛我的球隊和隊友，我會竭盡所能為球隊貢獻。」儘管此子今季各賽事為藍月上陣十場，合共只攻入兩球而未有助攻，但在領隊哥迪奧拿的眼中，其場上表現已接近重回巔峰：「他今季的表現是世界級。」 為正選席位而戰 貝拿度施華直言能重...
2021-10-19
觀塘「裕民坊 YM²」是時尚新地標，也是搵食點，最是泰國菜新食店「東羅泰館」，以泰國曼谷東羅區為主題，融入該區地道金屬風及悠閒寫意的感覺。新餐廳位於三樓平台花園，設戶外用餐座位，門外特設東羅風情的貴妃...
2021-10-15
藝名江若琳的江伊晴（原名江玲），與前經理人公司寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案，昨日在高等法院繼續聆訊。首日以證人身份接受控方大律師盤問的江若琳透露，一路工作向公司還錢卻愈欠愈多，毫無收入卻於08年收...
2021-10-19
港府嚴防外來輸入，市民齊心抗疫，本港的新冠疫情持續緩和。去年受疫情打擊而停辦的大型盛事，將恢復舉行或籌備重來，即使在限聚令下，未能如以往般全面舉行，亦是好事，可以為未來疫後大型盛事正常化，做好充份的準備。 去年停辦的渣打香港馬拉松，決定周日復辦。為防人多聚集觸發疫情，大會削減參賽名額至一萬八千五百個，比前年大減五萬五千多個，變成一次小型的馬拉松，但對跑手來說，有得比賽，已經難能可貴；對參與員工而言，包括統籌、管理、賽道管制、現場補給、醫療人員、保安、宣傳推廣等，多了一次工作的機會，也十分重要。 其他大型盛事，在疫情緩和下，正以「有限度」形式規劃復辦，例如廣受樂迷歡迎的太古「...
2021-10-19
田泰安前日先憑「加州十大」贏出早前墮馬後首場頭馬，接着再夥拍「勇戰神駒」完成孖寶兼捧走二級賽沙田銀瓶，他昨晨坦言希望運氣能夠持續好轉，陣上繼續取得佳績。明晚跑馬地夜賽，其七匹座騎中，他認為以「胡椒軍曹」和「銘記知心」兩駒最具爭勝機會。 徐雨石向來處理廄內新馬向來循序漸進，不會刻意催谷牠們初出即交出成績，不過該廐上季自購馬「胡椒軍曹」最近三度由田泰安策騎試閘，明晚初出跑谷草一千米，田泰安說：「『胡椒軍曹』在上季後期來港，馬房先讓其適應環境後，才開始加強操馬，及至上月初我過檔牠試閘時，馬兒展示出良好速度，走勢已經不差，其後兩課試閘，牠的表現亦愈來愈好，今次初出跑谷草短途賽，希望...
2021-10-19