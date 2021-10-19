  • 2021年10月19日 星期二
  • 28º
  • 67%
熱門： 渣打馬拉松鮑威爾陳同佳消委會跨境理財通

日報新聞 > 港聞

內地增七宗確診 旅團曾訪多地

2021-10-19 列印
　　內地新增七人確診新冠肺炎，並有一宗無症狀感染者，當中七名病人均是同行遊客，由上海出發，其後到訪甘肅、內蒙古及陜西；其餘一人為他們的密切接觸者。國家衞健委已向內蒙、甘肅、陜西、寧夏派出工作組，指導當地疫情處置工作。

　　最先確診的閆氏夫婦均為上海退休教師，本月八日在當地的檢測結果呈陰性，翌日離滬，先後到甘肅、內蒙及陜西旅行，上周六在陝西西安的檢測結果呈陽性，另有五名同遊人士其後證實染疫。



　　所有病人均為六十歲以上，涉及三對夫婦，感染源頭暫時未明。

　　寧夏銀川亦通報一宗確診個案，病人曾與閆氏夫婦一行人在甘肅租車遊覽當地景點；閆氏一行人曾到過的內蒙額濟納旗，亦出現初步陽性個案，當地實行封閉管理四十八小時，關閉所有景區。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd