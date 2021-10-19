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德州禁強制打針 福奇批損害公共衞生

2021-10-19 列印
德州禁強制打針 福奇批損害公共衞生
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　　美國白宮新冠疫情首席顧問福奇昨日批評，德州州長阿博特簽署行政令，禁止實行「強制打針令」，做法損害公共衞生，強調現在是非常時期，因此需採用非常手段，即強制戴口罩或注射疫苗，重申疫苗是阻止新冠病毒傳播的最有效武器。福奇又指，研究顯示，疫苗「混針」似乎安全有效，已接種強生疫苗的國民，有機會再接種「復必泰」或莫德納疫苗，作為加強劑。

　　同時，澳洲昆士蘭政府宣佈，當州內八成十六歲以上人口完成接種疫苗時，當局將容許已完成接種的旅客入境免隔離，但旅客需要持有入境前三日內的陰性檢測證明，預計有關目標可在十二月十七日達成。澳洲當局又指，在此之前，當州內七成人口已完成接種疫苗時，旅客亦可獲准進入昆士蘭，但抵埗後仍須隔離十四日。



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