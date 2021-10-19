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殘奧港將獲頒表揚狀

2021-10-19 列印
殘奧港將獲頒表揚狀
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　　香港代表隊在東京殘奧取得兩銀三銅佳績，港府昨日舉行歡迎儀式，向運動員頒發表揚狀。參加二十四名運動員全部獲頒發表揚狀，包括乒乓球女單銅牌得主王婷莛、羽毛球男單銀牌得主朱文佳、輪椅組銅牌得主陳浩源，以及硬地滾球混合雙人賽銀牌得主梁育榮、劉慧茵、黃君恒。

　　特首林鄭月娥讚揚港隊的體育精神，指殘疾運動員付出努力，經過長年累月的訓練，取得殘奧參賽資格，並獲得優異成績，他們在場上鬥志高昂，展示永不放棄的精神，亦令香港充滿正能量。



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