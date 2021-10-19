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日報新聞 > 港聞

美股中段跌45點

2021-10-19 列印
　　美國國債息率上升，或令部份資金流出股市，美國股市本周首個交易日早段受壓，杜指中段報三五二四九點，跌四十五點；納指則報一四九四三點，升四十六點。滙控美國預託證券價格見四十六點一一港元，跌零點○九港元；騰訊則見四百九十六點四四港元，跌零點五六港元。紐約期金報每盎司一千七百七十一美元，升二點七美元。



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