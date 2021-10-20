安格斯牛肉漲價14% 難轉嫁消費者 內地活牛又加8% 中美夾擊火鍋店叫苦

這個冬天吃火鍋，將要捱貴牛肉。代理內地活牛的五豐行公佈，內地冬季對鮮牛肉需求大，加上飼養成本上漲，內地供港活牛由明天起提高批發價，肥牛由每擔（一百斤）賣五千二百八十元，加至五千七百一十元，加幅逾百分之八。有火鍋店透露，近半年來由美國入口的安格斯牛肉，每公斤由二百八十元加至三百二十元，漲幅達一成四，但火鍋店難以把加幅轉嫁食客，形容正受「中美夾擊」。五豐行每年都會例行調整內地供港牛隻價格。該行昨天指，內地活牛行情上漲，養殖成本高企，加上內地秋冬季節對牛肉需求旺盛，為保障供港活牛品質及供應，與牛肉商協商後，決定周四起提高活牛批發價。肥牛由每擔（即一百斤）賣五千二百八十元，加至五千七百一十元，加幅超過百分之八，遠高於近年一百至二百多元的加幅。換言之，若一隻牛重約六百斤，加價超過二千元。至於「改良牛」，則由每擔四千八百二十元，調升至四千九百七十元，加幅超過百分之三。香港牛羊商會對加價表示無可奈何，加幅將直轉轉嫁消費者。美安格斯牛亦漲價元朗一間火鍋店負責人接受本報查詢時指，店方選用美國的安格斯牛及內地的鮮牛肉。過去半年，一公斤安格斯牛已由二百八十元加至三百二十元。他指，不少火鍋店奉客的「本地牛」，其實是內地運港屠宰的「騸牯牛」，他昨天接獲供應商通知，現時每斤賣三百元的「本地牛」，將加價百分之八點一。他指，美中兩國的牛肉都加價，但不可能全部轉嫁給消費者，形容經營正受「中美夾擊」。他強調，內地鮮牛肉或美國雪花肥牛，都是打邊爐必食之選，若不能加價，只好每碟牛肉切薄一點，「等大家仍然開心」。位於九龍城的火鍋老店輝哥火鍋負責人指，暫未打算調高牛肉售價，但坦言「一時間加百分之八，好難搞，我哋都唔知點算，要之後開會睇下點」。他指：「我哋係老店，唔會話加就加，要睇返熟客嘅感受」。有高級日本餐廳負責人向本報表示，餐廳所用是高級日本和牛，多有固定供應商，長期供貨，不會受今次加價影響。但負責人坦承，受疫情影響，航運班次減少，船運成本上升，日本供港食材，包括和牛，亦有加價壓力。